"Діснейленд" зупиняє роботу: з чим цен пов'язано

Ні для кого не секрет, що знаменитий парк розваг "Діснейленд" є не лише у Парижі. Один з них розташований у Гонконзі, що у Китаї, повідомляє 24 Канал.

Зараз він призупиняє свою роботу для відвідувачів. Про це повідомили на офіційному сайті парку відповідно до вимог влади та МОЗ з профілактики всіх заходів безпеки від COVID-19.

Гонконзький "Діснейленд" призупиняє роботу через COVID

Так, парк оголосив, що тимчасово закриється з 7 до 20 січня 2022 року. Все через глобальний сплеск COVID-19 в країні.

Зазначається, що цей крок торкнеться тематичного парку, але не його курортних готелів.

"Готелі залишатимуться відкритими з відрегульованим рівнем обслуговування," , – повідомляється на сайті.

Як відомо, обслуговування в ресторанах і місцях відпочинку в готелях буде налагоджено відповідно до останніх правил.

Крім того, парк заявив, що ті люди, які забронювали квитки на час тимчасового закриття, матимуть можливість його відвідати – термін квитків продовжать.