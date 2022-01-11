Блогер написав реп про повернення Порошенка до України
Блогер Володимир Завгородній написав реп про повернення Порошенка до України, яке анонсовано на 17 січня.
Відповідне відео він виклав на своєму каналі YouTube.
У тексті репу є наступні рядки:
"Я приніс добру звістку: скоро
Порошенком буде тут знову!
Не страшна зима з її морозами та снігами,
Якщо Порошенко знов буде з нами!"
Треба відзначити, що трек не позбавлений іронії:
"Там, де проходить він, крізь його на асфальті сліди
Пробиваються ніжні паростки і ростуть польові квіти,
Птахи та звірі лісові виходять із лісу і з рук у нього їдять,
Депутати викидають мандат і знову беруться за фотоапарат
Соняшники забувають про сонце і дивляться тільки йому услід,
Зеленський зупиняє кортеж і сідає на велосипед…”, - читає репер.