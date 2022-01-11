Блогер написав реп про повернення Порошенка до України

Блогер Володимир Завгородній написав реп про повернення Порошенка до України, яке анонсовано на 17 січня.

Відповідне відео він виклав на своєму каналі YouTube.

У тексті репу є наступні рядки:

"Я приніс добру звістку: скоро

Порошенком буде тут знову!

Не страшна зима з її морозами та снігами,

Якщо Порошенко знов буде з нами!"

Треба відзначити, що трек не позбавлений іронії: