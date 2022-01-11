Найстаріший футболіст підписав контракт на наступний сезон

Суперветеран Кадзуєсі Міура сьогодні ще на рік продовжив контракт із ФК "Йокогама". Японцю вже стукнуло 53 роки, і наступний сезон стане для нього 36-м у професійній кар'єрі, повідомляє UA-Футбол.

"Я важко працюю кожен день, щоб допомогти команді добиватися перемог. У наступному сезоні я намагатимусь зіграти стільки матчів, скільки зможу", - каже рекордсмен і зізнається, що хотів би вийти на поле у 60 років.

Міура розпочав кар'єру ще в 1986 році і забив близько півтори сотні голів у японському чемпіонаті переважно за "Токіо Верді". Крім того, на його рахунку 89 матчів та 55 голів за японську збірну, куди він викликався у 1990-00 роках.

У 2017 році у віці 50 років він награв 12 матчів та забив 1 гол у японському чемпіонаті за "Йокогаму", але з того часу його ігровий час скоротився. У сезоні-2020 рекордсмен провів на полі лише 68 хвилин у чотирьох матчах.