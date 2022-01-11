Колишній топ-менеджер Укрзалізниці керуватиме закупівлями Нацбанку

З 11 січня за результатами відкритого конкурсу на посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України було призначено Андрія Телюпу, повідомляє UBR.

У його сферу відповідальності входить забезпечення процесу закупівель, договірної роботи, що з забезпеченням діяльності центробанку.

На роботу в НБУ новопризначений директор департаменту прийшов у 2020 році. До цього очолював Офіс трансформації закупівель "Укрзалізниці". З жовтня 2017 року до травня 2020 року працював керівником проектів реформ у команді підтримки реформ Міністерства економіки.