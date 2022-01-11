У Європі добудували газопровід, що йде в обхід Росії

Литовська газова компанія Amber Grid завершила будівництво газопроводу GIPL, який з'єднує Литву та Польщу.﻿ Про це в facebook заявив глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє УНІАН.

"Закінчилося будівництво газопроводу GIPL, що з'єднує країни Балтії та Польщу. Його протяжність 508 км і вартість майже 500 млн. євро. Потужність - 2.4 млрд м3 на рік. Балтійські країни отримають доступ до ринку газу ЄС через Польщу, а Польща отримує доступ до СПГ терміналу в Клайпеді. Європа постійно працює над інтеграцією локальних ринків, особливо в Східну Європу. Це дозволить знизити політичний тиск монопольних постачальників газу" , - написав Макогон.

Скриншот з Facebook

Як зазначили в пресслужбі GIPL, газопровід має зменшити енергозалежність країн від РФ.

Орієнтовно GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) буде запущений в середині 2022 року.

GIPL з'єднає країни Балтії та Фінляндію через естонсько-фінський газопровід Balticconnector з газовою мережею ЄС.

"GIPL дозволить учасникам газових ринків всіх підключених країн забезпечити ефективне використання інфраструктури та, при необхідності, механізму солідарності, допомагаючи один одному в поставках енергії та торгівлі зеленим газом" , – заявив Нямунас Бікнюс, гендиректор Amber Grid.

Зараз GIPL перевірений на максимальне навантаження і заповнений газом.

Загальна вартість проєкту - близько 500 млн євро.

Газопровід в обхід Росії

У 2010 році Литва заявила про те, що має намір побудувати газопровід Amber, який з'єднає країни Прибалтики з газотранспортною системою ЄС в обхід Росії.

У квітні 2010 року Литва і Польща подали до Єврокомісії заявку на будівництво Amber в рамках програми розвитку європейських енергетичних мереж.

2 серпня 2010 року оператори газотранспортних систем Польщі та Литви Gaz System і Lietuvos Dujos підписали меморандум з будівництва Amber.

Новий трубопровід пропускною здатністю до 5 мільярдів кубометрів газу на рік мав пройти з Литви до Польщі. Цього обсягу палива мало вистачити, щоб забезпечити потреби в газі Литви, Латвії та Естонії. Вартість проєкту, який планували звершити до 2015 року, оцінювали в 600 мільйонів євро.

Паралельно влада Литви ініціювала розділ Lietuvos Dujos на транспортну і торговельну складові, також намагаючись позбутися впливу "Газпрому".