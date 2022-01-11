У Мін’юсті розповіли, як діяти у разі втрати посилки на пошті

Оператори поштового зв’язку несуть відповідальність за часткову чи повну втрату поштових відправлень, невиплату грошей за поштовими переказами, порушення строків пересилання переказів та несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень, повідомляє Укрiнформ.

Про це ідеться на сторінці Міністерства юстиції України у Фейсбуці.

«Якщо ваша посилка так і не потрапила до адресата, вам потрібно звернутись до поштового відділення, де ви відправляли посилку, із заявою про втрату чи пошкодження відправлення» , - йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті наголосили, що в заяві обов’язково потрібно зазначити вид, категорію та номер поштового відправлення або категорію та номер поштового переказу, місце та дату прийняття, прізвище, ім’я та по батькові (для юридичних осіб – найменування) і поштову адресу відправника та адресата, а у відповідних випадках – суму поштового переказу, суму оголошеної цінності поштового відправлення, суму післяплати, дані пред’явленого документа, що посвідчує особу заявника.

У разі, коли це стосується посилки, прямого контейнера або листа, бандеролі з оголошеною цінністю, – у заяві зазначається вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення.

«Відповідно до законодавства України, оператори поштового зв’язку несуть відповідальність за часткову чи повну втрату поштових відправлень, за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строків пересилання поштових переказів та за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень» , - наголошують у міністерстві.

Під час подання заяви відправник повинен пред’явити документ, що посвідчує особу, а також розрахунковий документ, тому завжди треба зберігати касові чеки та квитанції про сплату відповідної послуги, інформують у Мін’юсті.

«У випадку виявлення факту втрати чи пошкодження поштового відправлення, ви маєте право вимагати від працівників відділення поштового зв’язку складання акту, який підписується особою, яка склала акт, керівником (адміністратором) поштового відділення та вами» , - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, далі необхідно звернутись із претензією до підприємства поштового зв’язку та додати всі необхідні копії, що свідчать про порушене право. Своєю чергою оператор поштового зв’язку в місячний строк повинен письмово надати відповідь на претензію, у якій або погодиться з виплатою вам компенсації, або зазначить, з яких причин здійснити виплату неможливо.

Якщо ви не згодні з відповіддю, ви маєте право оскаржити її в суді, зауважують у Мін’юсті.

Також зазначається, що відповідно до ст. 18 Закону України «Про поштовий зв’язок», оператор поштового зав’язку за невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень несе матеріальну відповідальність перед користувачами, а саме:

- за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної вартості – відшкодовується вартість послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;

- за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності – відшкодовується його вартість пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100% вартості послуг поштового зв’язку;

- за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю – відшкодовується в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25% вартості цих послуг;

- за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень – штраф у розмірі 25% вартості послуг поштового зв’язку.

Також у Мін’юсті звертають увагу, що оператор поштового зв’язку не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:

- поштове відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;

- втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);

- нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством України правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;

- поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;

- заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта поштового зв’язку після шести місяців з дня приймання;

- поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від відправника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контейнера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.