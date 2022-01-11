Toyota представила розкішний пікап Tundra Capstone

Японська компанія Toyota влаштувала справжню атаку на конкурентів у сегменті повнорозмірних пікапів. Після презентації спортивної версії Tundra TRD Pro ще одним ударом стане преміум-модифікація Capstone, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль створений для покупців, для яких стандартна версія пікапа Tundra є недостатньо розкішною. Новинка має відбити покупців у нового GMC Sierra Denali та топових версій Ford F-150.

Tundra Capstone отримала багатий набір хромованих деталей обробки, включаючи молдинги та накладки на дзеркалах, а також ефектні 22-дюймові диски. Джерело: Toyota

Tundra Capstone отримала багатий набір хромованих деталей обробки, включаючи молдинги та накладки на дзеркалах, а також ефектні 22-дюймові диски. Крім того, новинка відрізняється оригінальним облицюванням радіатора з хромованими акцентами та написом Tundra на задньому борту. Також автомобіль забезпечили підніжками з електроприводом та захисною "ванною" у багажному відділенні з композитного матеріалу.

Салон прикрасили двоколірною семи-аніліновою шкірою та вставками з горіхового дерева. Крісла обох рядів сидінь мають підігрів та вентиляцію, а в холодну пору водій оцінить підігрів рульового колеса. Крім того, автомобіль має панорамний дах, підсвічений логотип Capstone на торпеді, а також багатошарове скло на передніх дверях, що підвищують акустичний комфорт.

Перед очима водія розташований 12,3-дюймовий цифровий екран, а в центрі торпеди встановили 14-дюймовий дисплей інфо-розважальної системи. Джерело: Toyota

Перед очима водія розташований 12,3-дюймовий цифровий екран, а по центру торпеди встановили 14-дюймовий дисплей інфо-розважальної системи, що підтримує бездротове підключення Android Auto і Apple CarPlay. Також у списку опцій новинки – 10-дюймовий проекційний екран, цифрове дзеркало заднього виду, аудіосистема JBL з 12-ма динаміками та система кругового огляду Panoramic View Monitor.

Салон прикрасили двоколірною семи-аніліновою шкірою та вставками з горіхового дерева. Джерело: Toyota

Capstone оснащуватиметься виключно гібридним силовим агрегатом i-Force Max. Він має у своєму арсеналі стартер-генератор потужністю 36 кВт (49 к.с.), який розташовується між бітурбованим 3,5-літровим V6 та 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Сумарна потужність такого гібриду – 326 кВт (443 к.с.), а момент, що крутить, досягає 790 Нм.

Автомобіль має вантажопідйомність 674 кг, також здатний тягнути за собою причіп масою 4690 кг. У стандартну комплектацію увійшли системи допомоги під час буксирування Trailer Back Guidance та Straight Path Assist. Як опція можна замовити адаптивну підвіску Adaptive Variable Suspension.

Автомобіль має вантажопідйомність 674 кг, також здатний тягнути за собою причіп масою 4690 кг. Джерело: Toyota

Capstone отримає великий список допоміжної електроніки, включаючи адаптивний круїз-контроль, системи підтримки руху в смузі, адаптивне світло, розпізнавання дорожніх знаків та багато іншого.

Toyota Tundra Capstone will очікується у дилерів навесні нинішнього року виключно з повнорозмірною 4-дверною кабіною CrewMax. Вартість новинки стане відома ближче до початку продажу.