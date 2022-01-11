У Британії розгортається скандал навколо вечірки Джонсона у розпал локдауну
У Великій Британії розгортається скандал навколо прем'єра Бориса Джонсона, який, як з'ясувалося, "абсолютно обурливо" порушував правила карантину під час першого локдауну, повідомляє Страна UA.
У ЗМІ потрапив лист його головного особистого секретаря Мартіна Рейнольдса. У листі він анонсує вечірку в саду резиденції свого шефа, заплановану на 20 травня 2020 року. Країна тоді жила в умовах жорсткого локдауну через пандемію коронавірусу.
"Привіт усім, після надзвичайно напруженого періоду ми подумали, що було б добре використати чудову погоду і випити трохи соціально дистанційованих напоїв у саду Даунінг-стріт цього вечора. Будь ласка, приєднуйтесь до нас з 18:00 і приносьте власну випивку!" - йдеться в електронному листі.
На вечірку було запрошено трохи більше 100 співробітників, однак у цей час у Британії було заборонено будь-які збори понад двох осіб на відкритому повітрі. Вечірку відвідали близько 30-40 людей, на столах було розставлено страви та вино, але деякі співробітники, як повідомляється, тоді висловили сумніви щодо доцільності заходу.
Вважається, що прем'єр-міністр брав участь у вечірці у саду резиденції глави уряду 20 травня 2020 року разом із Керрі Джонсон, яка тоді була його нареченою.
Звинувачення на адресу Джонсона щодо вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну викликали бурхливу реакцію на перших сторінках газет у вівторок. Навіть зазвичай підтримуюча прем'єра газета Express опублікувала попередження:
"Досить, Борисе! Пора закінчувати з фарсом навколо вечірки". Ряд ЗМІ винесли в заголовки найяскравішу фразу з листа помічника прем'єра: "Приносьте власну випивку".
Борис Джонсон відмовляється відповідати на запитання про ту вечірку, посилаючись на те, що зараз триває офіційне розслідування. Тим часом лондонська поліція підтвердила, що вона перебуває на зв'язку з урядом із цього приводу.