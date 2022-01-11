У Британії розгортається скандал навколо вечірки Джонсона у розпал локдауну

У Великій Британії розгортається скандал навколо прем'єра Бориса Джонсона, який, як з'ясувалося, "абсолютно обурливо" порушував правила карантину під час першого локдауну, повідомляє Страна UA.

У ЗМІ потрапив лист його головного особистого секретаря Мартіна Рейнольдса. У листі він анонсує вечірку в саду резиденції свого шефа, заплановану на 20 травня 2020 року. Країна тоді жила в умовах жорсткого локдауну через пандемію коронавірусу.

"Привіт усім, після надзвичайно напруженого періоду ми подумали, що було б добре використати чудову погоду і випити трохи соціально дистанційованих напоїв у саду Даунінг-стріт цього вечора. Будь ласка, приєднуйтесь до нас з 18:00 і приносьте власну випивку!" - йдеться в електронному листі.

An email shared exclusively with ITV News provides the first evidence of a party on May 20, 2020 in the Number 10 garden - when the rest of the country was banned from meeting more than one other person outdoors https://t.co/yRtbPqrwGS pic.twitter.com/GtwSBZIyIr — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) January 10, 2022

На вечірку було запрошено трохи більше 100 співробітників, однак у цей час у Британії було заборонено будь-які збори понад двох осіб на відкритому повітрі. Вечірку відвідали близько 30-40 людей, на столах було розставлено страви та вино, але деякі співробітники, як повідомляється, тоді висловили сумніви щодо доцільності заходу.

Вважається, що прем'єр-міністр брав участь у вечірці у саду резиденції глави уряду 20 травня 2020 року разом із Керрі Джонсон, яка тоді була його нареченою.

Звинувачення на адресу Джонсона щодо вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну викликали бурхливу реакцію на перших сторінках газет у вівторок. Навіть зазвичай підтримуюча прем'єра газета Express опублікувала попередження: "Досить, Борисе! Пора закінчувати з фарсом навколо вечірки" . Ряд ЗМІ винесли в заголовки найяскравішу фразу з листа помічника прем'єра: "Приносьте власну випивку".

Борис Джонсон відмовляється відповідати на запитання про ту вечірку, посилаючись на те, що зараз триває офіційне розслідування. Тим часом лондонська поліція підтвердила, що вона перебуває на зв'язку з урядом із цього приводу.