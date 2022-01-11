Малиновський про можливе усунення Шевченка
Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський прокоментував ситуацію Андрія Шевченка у Дженоа. Він підтримав колишнього тренера національної команди, повідомляє 24 Канал.
Руслан зазначив, що час від часу спілкується з екс-тренером "синьо-жовтих".
"Ми з ним на зв'язку, розмовляли після гри. Але всі ми розуміємо, що непроста ситуація, багато травмованих, коронавірус. Він тільки прийшов у команду, він теж перехворів на коронавірус", - сказав півзахисник.
Також Малиновський наголосив, що за такий період надто складно привести команду до значних успіхів. Він запевнив, що у збірній спочатку була схожа ситуація.
"Нелегко прийти в команду та поставити гру через 1-2 місяці. Те саме було зі збірною України – ми не з першого дня розуміли, що він хоче на полі", – заявив Малиновський.
Футболіст додав, що "грифонам" потрібно докласти неабияких зусиль, щоб залишитися в Серії А.
"За виживання борються за команди дуже високого рівня. Дженоа потрібно стрибнути вище за голову, щоб залишитися в серії А", – зазначив гравець Аталанти.
Успіхи Шевченка у Дженоа
- Під керівництвом Шевченка італійська команда зіграла 10 матчів. Єдину перемогу здобув у Кубку Італії над Салернітаною. Тоді "грифони" обіграли своїх суперників із рахунком 1:0.
- У Серії А українець провів 9 ігор, із них 5 завершилися поразкою та 3 – внічию.
- "Грифони" посідають передостаннє 19 місце, маючи у своєму активі 12 очок.