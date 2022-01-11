Вчені зафіксували рекордне нагрівання Світового океану

Океани на планеті стали теплішими, ніж будь-коли, і шостий рік поспіль продовжують бити температурні рекорди, повідомляє Корреспондент.

Міжнародна група вчених опублікувала звіт про тенденції зміни температури поверхні океану та його наслідки за період з 1950-х років, у якому йдеться, що тепловміст океану неухильно зростає у всьому світі. Відповідну статтю було опубліковано в журналі Advances in Atmospheric Sciences.

Опублікований звіт, над яким працювали 23 дослідники з 14 інститутів, узагальнює два міжнародні набори даних: від Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук (IAP CAS) та Національних центрів екологічної інформації Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Дослідники виявили, що за останній рік верхні дві тисячі метрів океану поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році, що у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії у 2020 році.

"Окрім тепла, океан поглинає від 20 до 30% антропогенних викидів вуглекислого газу, що призводить до закислення океану. Проте потепління океану знижує його ефективність поглинання вуглецю, і в повітрі залишається більше вуглекислого газу" , - зазначив перший автор статті Ліцзін Чен із Міжнародного центру наук про клімат та навколишнє середовище в IAP CAS.

За його словами, моніторинг та розуміння зв'язку поглинання тепла та вуглецю в майбутньому важливі для відстеження цілей щодо пом'якшення наслідків зміни клімату.

Результати дослідження свідчать, що потепління океану - результат змін у складі атмосфери, пов’язаних з діяльністю людини. І його наслідки, на думку вчених, будуть дуже відчутними.

У міру того, як океани нагріваються, вода розширюється, а рівень моря підвищується, теплі вологі маси перевантажують погодні системи, створюючи передумови для сильних штормів та ураганів, збільшуючи кількість опадів та ризик повеней.