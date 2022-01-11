Журналіст Куликов розповів деталі нападу на нього

Журналіст Андрій Куликов, коментуючи напад на нього в Києві, заявив, що він «пішов не через те місце, не в той час", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вранці 7 січня, близько 5:50, на мене напали біля Повітрофлотського мосту на проспекті Перемоги (в Києві. - ред.). Кілька разів вдарили руками і ногами. Під загрозою подальшої фізичної розправи, а також застосування різних інструментів, в тому числі, як мені тоді видавалося, холодної зброї, я віддав гроші, банківську картку. Також у мене забрали мобільний телефон" , - сказав він.

За словами Куликова, також у нього забрали мобільний телефон, але інцидент він не пов'язує з журналістською діяльністю

"З одного боку, випадково, з іншого — місце там таке, що воно і не випадкове. Просто я пішов не через те місце, не на той час" , - сказав він.

Також журналіст заявив, що він задоволений діями правоохоронців.