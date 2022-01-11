Джонсону пригрозили переслідуванням через вечірку

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона викрили в організації вечірки в умовах карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією Covid-19, повідомляє Новое время.

Йдеться про перший локдаун, який було оголошено у країні у 2020 році.



Журналісти з’ясували, що вечірка у розпал пандемії проходила 20 травня у саду резиденції Джонсона на Даунінг-стріт

у форматі пікніка.

За словами очевидців, на заході були присутні близько 30 осіб, зокрема й сам глава уряду.

Першим про вечірку розповів у себе в соцмережах Домінік Каммінгс, який раніше був головним радником Джонсона.

Крім того, у розпорядженні телекомпанії ITV News опинився електронний лист із запрошенням на пікнік, розісланий співробітникам адміністрації прем'єр-міністра його особистим секретарем Мартіном Рейнолдсом.

EXCL: Email obtained by @itvnews proves over 100 staff were invited to drinks party in No 10 garden at height of lockdown to “make the most of the lovely weather”.We’re told PM and his wife attended, with staff invited to “bring your own booze!”https://t.co/rg34EIkdz2 pic.twitter.com/UORlSwwHJX — Paul Brand (@PaulBrandITV) January 10, 2022

"Випивка з соціальною дистанцією! (ОФІЦІЙНО-КОНФІДЕНЦІЙНО-ЛИШЕ ДЛЯ ДАУНІНГ-СТРІТ, 10). Приєднуйтесь до нас з шостої вечора і приносьте свою випивку" , — йдеться у ньому.

Сам Джонсон коментувати цю інформацію відмовився, пославшись на те, що зараз з цього приводу йде розслідування.