Джонсону пригрозили переслідуванням через вечірку
Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона викрили в організації вечірки в умовах карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією Covid-19, повідомляє Новое время.
Йдеться про перший локдаун, який було оголошено у країні у 2020 році.
Журналісти з’ясували, що вечірка у розпал пандемії проходила 20 травня у саду резиденції Джонсона на Даунінг-стріт
у форматі пікніка.
За словами очевидців, на заході були присутні близько 30 осіб, зокрема й сам глава уряду.
Першим про вечірку розповів у себе в соцмережах Домінік Каммінгс, який раніше був головним радником Джонсона.
Крім того, у розпорядженні телекомпанії ITV News опинився електронний лист із запрошенням на пікнік, розісланий співробітникам адміністрації прем'єр-міністра його особистим секретарем Мартіном Рейнолдсом.
"Випивка з соціальною дистанцією! (ОФІЦІЙНО-КОНФІДЕНЦІЙНО-ЛИШЕ ДЛЯ ДАУНІНГ-СТРІТ, 10). Приєднуйтесь до нас з шостої вечора і приносьте свою випивку", — йдеться у ньому.
Сам Джонсон коментувати цю інформацію відмовився, пославшись на те, що зараз з цього приводу йде розслідування.