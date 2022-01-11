Що буде з економікою України, курсом та інфляцією у 2022 році - прогноз

Провідні українські експерти поділилися прогнозами, яким буде курс гривні, показник ВВП та інфляція у 2022 році, повідомляє Новое время.

Аналітики відзначили умови, за яких розвиток економіки піде за базовим, позитивним та негативним сценарієм.

Основними передумовами базового сценарію є:

відсутність різкого загострення військових дій та відкритої агресії з боку Росії;

покращення епідеміологічної ситуації як на глобальному рівні, так і всередині держави;

співробітництво із МВФ.

У базовому сценарії експерти очікують, що економічне зростання у 2022 році становитиме 3,7%. Основною складовою приросту стане відновлення постковідної економічної активності та часткове відновлення ланцюжків постачання, зазначає головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Також експерт прогнозує уповільнення річної інфляції до середньорічного рівня 7,4% проти 9,4% 2021 року. При цьому є ризики збереження високих цін на глобальних ресурсних ринках.

Очікується, що цього року НБУ утримуватиме облікову ставку на рівні 9% до четвертого кварталу 2022 року, а починаючи з жовтня, перейде до стадії пом’якшення монетарної політики.

Стабільності курсу гривні сприятиме рекордний урожай зернових поряд із відносно високими цінами на них. Однак посилення реального ефективного обмінного курсу негативно позначиться на балансі поточного рахунку.﻿

Інфографіка: НВ

За прогнозом аналітика Райффайзен Банку, фіскальна політика буде стриманою. Очікується, що уряд слідуватиме положенням ухваленої влітку 2021 року Бюджетної декларації на 2022−2024 роки, яка передбачає поступове скорочення дефіциту бюджету до ВВП.