Хрещенські морози: прогноз погоди на 12 січня

Україну накривають традиційні "хрещенські" морози. Температура спаде ще приблизно на 7-9°С удень і на 9-10°С уночі. Снігу при цьому не очікується ніде країною. Погода обіцяє бути сонячною з невеликою хмарністю, місцями похмурою.

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Отже, у середу, 12 січня, у всіх східних, у більшості західних, а також у Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях очікується температура від -11°С до -5°С удень та від -16°С на заході до -7°С на сході вночі. У Закарпатській же, а також у всіх південних областях та в Криму буде найтепліше – там обіцяють від -6°С до -2°С удень та від -11°С на Закарпатті до -3°С на півдні вночі. В інших центральних, а також у всіх північних областях мороз буде найсильнішим - від -15°С до -10°С удень і від -16°С до -9°С уночі.

Опадів 12 січня через морози не прогнозується ніде по країні. По всій території буде хмарно із проясненнями, місцями похмуро. На сході, на заході та на півночі країни очікується вітер на рівні 11-18 км/год у середньому. У центрі, на півдні та в Криму – близько 18-29 км/год в середньому, на півострові можливі шквали до 32 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 12 січня на дорогах країни, окрім південної частини, очікується ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 12 січня очікується температура повітря від -14°С до -9°С протягом дня, вітер 14-18 км/год і похмура погода.