У ВООЗ закликали замість бустерів створити нову вакцину

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попередили, що просте введення бустерних доз вакцин від коронавірусу не є життєздатною стратегією проти штамів, що з'являються. У ВООЗ закликали створити нові вакцини, які будуть краще захищати від вірусу, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Необхідні і повинні бути розроблені вакцини від COVID-19, які мають високий вплив на профілактику інфекції і передачі, на додаток до запобігання важких захворювань і смерті" , - заявили в технічній консультативній групі ВООЗ по вакцинах.

Нагадаємо, в компанії Pfizer заявили, що їх вакцина проти "Омікрона" буде створена вже навесні 2022 року.