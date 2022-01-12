Стильні зимові образи: для найкращих фото на вулиці

Зима – це чудовий спосіб приміряти різноманітний верхній одяг – від пуховиків, шуб до трендових дублянок, повідомляє 24 Канал.

Модниці інстаграму показали у своїх профілях чимало бездоганних аутфітів, які можна легко повторити. Найчастіше дівчата обирають цієї зими дублянки – коричневого та чорного кольору. Вони ідеально виглядають з кремовою шапкою та шарфом.

Овечі шуби також не залишаються без уваги. В холодну пору року не забувайте про багатошаровість. Термобілизна та светр з горловиною не лише забезпечать вам теплом, але й вдало доповнять ваш look. В’язані светри з горловиною, світшоти на флісі, светри на замочку та з коміром – мастхев зимового сезону.

Якщо ви активний користувач інстаграму, то могли помітити, яких обертів набирають світлини на тлі ялинок, різдвяних декорацій та білосніжного снігу. Радимо вам придивитися до аутфітів модних інфлюенсерів та повторити модний look цієї зими.

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму

Стильні зимові образи / Фото з інстаграму