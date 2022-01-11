Валютний ринок вівторка: підсумки дня
У вівторок ажіотажний попит на безготівковий долар призвів до різкого зростання котирувань на міжбанківському валютному ринку. Національному банку довелося втрутитися у ситуацію, яка загрожувала вийти з-під контролю.
Перша половина торгової сесії пройшла відносно спокійно. Торгівля йшла у безпосередній близькості від рівня 27,50 гривень; котирування то опускалися нижче, то поверталися вище. Однак після обіду ситуація різко змінилася: Вихід відразу кількох великих імпортерів енергоносіїв порушив тендітний баланс попиту та пропозиції. До них приєдналися банки, які купували безготівкову валюту під «переведення в готівку» (тобто для поповнення валютних кас готівкою). Побачивши, що котирування пішли вгору, і решта імпортерів вирішила більше не чекати і також виставила свої заявки. Ситуацію довелося негайно рятувати Національному банку. Він вийшов з інтервенцією на продаж за ціною 27,61 гривень, але 50 млн. доларів, продані регулятором, пішли, як сказали «Курсу України», «як у суху землю». Навіть зупинити зростання НБУ не змогло.
Закрили основну фазу торгів понеділка на 11,8 копійок на купівлі та на 11,5 копійок на продажу вище, ніж у понеділок.
Хід торгів
Стартові котирування – 27,48/27,56 (купівля/продаж).
Торги вівторка відкрилися приблизно так само широко, як і в понеділок: спред на відкритті становив 8 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,50 гривень пройшла о 9:35 (повторивши один в один початок вчорашнього дня). На початку торгів та покупців, і продавців було чимало; частина продавців поспішила продати валюту, і котирування спочатку пішли вниз. До 10:30 опустилися до 27,47 гривні на купівлі та 27,495 гривні на продажу. За такими цінами бажаючих купити знайшлося дуже багато, тому котирування знову пішли вгору. До 13.00 майже всі операції йшли в діапазоні 27,49-27,52 гривень. Однак під час обідньої перерви баланс порушився: вже до 14:00 покупців було втричі більше ніж продавців. Котирування швидко перевалили через позначку 27,60 гривень – і лише на цей момент на ринку з'явився Національний банк. Його вихід із продажем ненадовго загальмував зростання, але вже о 15:30 регулятор пішов, а зростання продовжилося з новою силою. Закрили активну фазу торгів на денних максимумах.
Котирування закриття торгів – 27,61/27,635 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 28,5 млн. порівняно з понеділком і склав 200 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,4992 гривень.
- Офіційний курс долара на 12 січня встановлено на позначці 27,5093 гривні за долар, зростання на 0,95 копійки.
- Офіційний курс євро на 12 січня встановлено на позначці 31,1722 гривні за євро, зростання на 5,62 копійки.
- Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав на 16 копійок. Вранці його, як і вчора в цей же час, продавали по 27,56-27,57 гривень, а до 17-ї години цінник підняли до 27,72-27,75 гривень. У результаті, розрив між готівковим та безготівковим доларом став більшим за 10 копійок.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1337 долара. Євро сьогодні робить різкі коливання в межах 1,1313-1,1350 долара, без явно вираженого напряму руху. Готівковий євро за день подорожчав на 20 копійок, синхронно із зростанням ціни готівкового долара. Вранці оптові обмінні пункти продавали його по 31,10-31,15 гривень, а надвечір цінник досяг 31,30-31,35 гривень.
Російський рубль у вівторок спочатку опустився до 75 рублів за долар, а надвечір відновив зміцнення і досяг позначки 74,55 рубля за долар. Загострення геополітичної напруги (повідомляється, що Росія перекидає до кордону з Україною бойові вертольоти) поки що ніяк не позначилося на фортеці російської валюти. У столиці готівковий рубль сьогодні продавали у досить широкому (для нього) діапазоні. Деякі обмінні пункти через падіння гривні підняли ціну на готівковий рубль до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів; решта ж залишили ціну незмінною на рівні 3,65 гривні за 10 рублів. Втім, дешевших пропозицій сьогодні вже не було.