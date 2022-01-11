Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У вівторок ажіотажний попит на безготівковий долар призвів до різкого зростання котирувань на міжбанківському валютному ринку. Національному банку довелося втрутитися у ситуацію, яка загрожувала вийти з-під контролю.

Перша половина торгової сесії пройшла відносно спокійно. Торгівля йшла у безпосередній близькості від рівня 27,50 гривень; котирування то опускалися нижче, то поверталися вище. Однак після обіду ситуація різко змінилася: Вихід відразу кількох великих імпортерів енергоносіїв порушив тендітний баланс попиту та пропозиції. До них приєдналися банки, які купували безготівкову валюту під «переведення в готівку» (тобто для поповнення валютних кас готівкою). Побачивши, що котирування пішли вгору, і решта імпортерів вирішила більше не чекати і також виставила свої заявки. Ситуацію довелося негайно рятувати Національному банку. Він вийшов з інтервенцією на продаж за ціною 27,61 гривень, але 50 млн. доларів, продані регулятором, пішли, як сказали «Курсу України»﻿, «як у суху землю». Навіть зупинити зростання НБУ не змогло.

Закрили основну фазу торгів понеділка на 11,8 копійок на купівлі та на 11,5 копійок на продажу вище, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,48/27,56 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися приблизно так само широко, як і в понеділок: спред на відкритті становив 8 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,50 гривень пройшла о 9:35 (повторивши один в один початок вчорашнього дня). На початку торгів та покупців, і продавців було чимало; частина продавців поспішила продати валюту, і котирування спочатку пішли вниз. До 10:30 опустилися до 27,47 гривні на купівлі та 27,495 гривні на продажу. За такими цінами бажаючих купити знайшлося дуже багато, тому котирування знову пішли вгору. До 13.00 майже всі операції йшли в діапазоні 27,49-27,52 гривень. Однак під час обідньої перерви баланс порушився: вже до 14:00 покупців було втричі більше ніж продавців. Котирування швидко перевалили через позначку 27,60 гривень – і лише на цей момент на ринку з'явився Національний банк. Його вихід із продажем ненадовго загальмував зростання, але вже о 15:30 регулятор пішов, а зростання продовжилося з новою силою. Закрили активну фазу торгів на денних максимумах.

Котирування закриття торгів – 27,61/27,635 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 28,5 млн. порівняно з понеділком і склав 200 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,4992 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,4992 гривень. Офіційний курс долара на 12 січня встановлено на позначці 27,5093 гривні за долар, зростання на 0,95 копійки.

встановлено на позначці 27,5093 гривні за долар, зростання на 0,95 копійки. Офіційний курс євро на 12 січня встановлено на позначці 31,1722 гривні за євро, зростання на 5,62 копійки.

встановлено на позначці 31,1722 гривні за євро, зростання на 5,62 копійки. Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав на 16 копійок. Вранці його, як і вчора в цей же час, продавали по 27,56-27,57 гривень, а до 17-ї години цінник підняли до 27,72-27,75 гривень. У результаті, розрив між готівковим та безготівковим доларом став більшим за 10 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1337 долара. Євро сьогодні робить різкі коливання в межах 1,1313-1,1350 долара, без явно вираженого напряму руху. Готівковий євро за день подорожчав на 20 копійок, синхронно із зростанням ціни готівкового долара. Вранці оптові обмінні пункти продавали його по 31,10-31,15 гривень, а надвечір цінник досяг 31,30-31,35 гривень.

Російський рубль у вівторок спочатку опустився до 75 рублів за долар, а надвечір відновив зміцнення і досяг позначки 74,55 рубля за долар. Загострення геополітичної напруги (повідомляється, що Росія перекидає до кордону з Україною бойові вертольоти) поки що ніяк не позначилося на фортеці російської валюти. У столиці готівковий рубль сьогодні продавали у досить широкому (для нього) діапазоні. Деякі обмінні пункти через падіння гривні підняли ціну на готівковий рубль до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів; решта ж залишили ціну незмінною на рівні 3,65 гривні за 10 рублів. Втім, дешевших пропозицій сьогодні вже не було.