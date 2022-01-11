Мінфін на перших у 2022 році аукціонах ОВДП позичив 3,9 млрд грн

11 січня Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 3,874 млрд грн, повідомили у відомстві. Це на 11 млрд грн менше, ніж на останніх аукціонах минулого року, повідомляє Новое время.

Мінфін запропонував інвесторам шість випусків цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки та 4 роки.

Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,95%, 1-річних — 11,9%, 1,5-річних — 11,90%, 2-річних — 12,94%, 3-річних — 12,95%, 4-річних — 13,09%. Мінфін підвищив ставку за 3-місячними ОВДП на 45 базисних пунктів, 1,5-річними — на два б.п., 2-річними — на 4 б.п., 3-річними — на 5 б.п.

Найбільший попит був зосереджений на 2-річних паперах, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 2,1 млрд грн.

Інфографіка: Мінфін / Telegram

Нагадаємо, що минулого року державні запозичення до загального фонду державного бюджету становили 602,8 млрд грн — 86,2% від плану. Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 388,3 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 108,9 млрд грн ($3,1 млрд та €778,1 млн). Із зовнішніх джерел залучено 192,8 млрд грн.