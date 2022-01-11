Ціна на нафту підскочила

Ціна нафти марки Brent перевищила 83 долари за барель уперше з 16 листопада. Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

Під час торгів ціна березневих ф'ючерсів на Brent зростала на 3,04 відсотка і підскочила до 83,33 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на WTI — на 3,43 відсотка, до 80,91 долара. Загалом нафту продовжують підтримувати очікування щодо балансу попиту та пропозиції, при цьому ослаблення долара сприяло подорожчанню цього виду сировини.

За оцінками аналітиків, до кінця року ціна на нафту збережеться на рівні, близькому до поточного. Головними причинами, які перешкоджатимуть зростанню котирувань, послужать надлишок пропозиції на світовому ринку та зниження попиту через нові можливі локдауни в різних країнах. Мінімальне значення – 65-75 доларів за барель, максимальне – 70-80 доларів за барель. Середнє значення - 70,72 долара за барель.