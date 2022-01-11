Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
У розмові порушувалися теми про ситуацію на Донбасі, продовження місії UNIFIER, також обговорювалося питання про подальшу боротьбу за справедливу компенсацію сім'ям жертв збитого в Ірані літака рейсу PS752.
"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про ситуацію з безпекою на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії "UNIFIER" і домовилися разом добиватися справедливої компенсації сім'ям жертв катастрофи PS752", - написав Зеленський на своїй сторінці .