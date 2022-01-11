Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

У розмові порушувалися теми про ситуацію на Донбасі, продовження місії UNIFIER, також обговорювалося питання про подальшу боротьбу за справедливу компенсацію сім'ям жертв збитого в Ірані літака рейсу PS752.

Поговоривши телефоном з @JustinTrudeau . Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії #UNIFIER та домовилися разом добиватися справедливої компенсації батьків жертв катастрофи #PS752 . pic.twitter.com/ZmeXTD4fnF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2022