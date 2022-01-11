Майкл Щур розніс популярний гірськолижний курорт в Карпатах

Майкл Щур вирішив провести відпочинок разом з родиною в Карпатах. Відомий український журналіст, справжнє ім'я якого Роман Вінтонов, відправився на гірськолижний курорт в Славське і пошкодував про це, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Якщо ви думаєте, куди б поїхати покататися на вихідні, то моя вам порада - не їдьте в Славське. Не робіть мою помилку... те, як вони ведуть справи в Славському, на людській мові означає: "Мені по**й на тебе, твою сім'ю і ваше спільне бажання кататися! Я тут гроші заробляю!" - зазначив журналіст.

Він з родиною приїхав до Славського 31 грудня 2021 року. Вже кілька днів була плюсова температура і навіть йшов дощ, але на схилах лежав сніг. У найдорожчому номері, де оселилися, все було добре, крім туалету.

"Унітаз стояв у кутку під косою стіною (мансарда), так що пісяти стоячи можна було або нахилившись сильно назад, або в сторону, або сидячи" , - зазначив він.

Почати кататися було вирішено з гори Високий Верх, де працює підйомник, який називається Захар Беркут - 14 км від Славського. Вони приїхали туди вранці, але вже вільних парковок не виявилося.

Майкл Щур жорстко висловився про відпочинок у Славському (фото: facebook.com/michael.shchur.3)

Коли підійшли до кас підйомника "Захар Беркут", ціна в день виявилася 900 грн. Пів дня - 550 грн. Журналісту це здалося дорогувато, оскільки приблизно така ж ціна стоїть на один підйомник в Буковелі.

"Підйомник двомісний. Їдемо вгору. Все іржаве і старе. Пластик потріскався. Але настрій хороший. Тому що зараз будемо кататися" , - описав свої відчуття Майкл Щур.

Але його настрій зіпсувався, коли він поїхав вниз.

"Спускаюся по схилу і бачу, що по схилу вгору несуться снігоходи. По схилу, де їздять лижі та сноуборди. Снігоходи везуть людей вгору по трасі. І частина траси - це вже перемелений їх траками сніг з глиною. Ніхто за цим не дивиться. З вас взяли штуку - все інше - ваші проблеми" , - зазначив він.

Коли журналіст спустився вниз і хотів піднятися на підйомнику, то зрозумів чому люди їздять на снігоходах. На підйомник стояла велика черга.

Майкл Щур жорстко висловився про відпочинок у Славському (фото: facebook.com/michael.shchur.3)

"Враження від Захара Беркута: жлоби зайняли верх і беруть гроші за вхід. 30 євро за денний скіпас. Один підйомник. Одна жалюгідна траса. Один раз спуститися! Щоб спуститися вдруге, потрібно простояти години три в черзі" , - обурюється журналіст.

Наступного дня вони поїхали на Тростян, але дорога туди була жахливою. При цьому теж мало місць для паркування. Але найбільше його здивувало те, що там встановлено один підйомник з одномісним кріслом.

Але так як у нього дитина, яка вчитися кататися, то такий варіант не підходить. При цьому вартість скіпаса на день становить теж 900 грн.