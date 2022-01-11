Білорусь та Росія провели патрулювання кордонів

Білоруські та російські винищувачі Су-30СМ виконали спільне патрулювання кордонів Союзної держави у вівторок, 11 січня, повідомляє Новое время.

На опублікованих пресслужбою Міноборони Білорусі кадрах видно, що літаки озброєні ракетами.

"Білоруські та російські льотчики виконують завдання по спільному патрулюванню повітряних рубежів Союзної держави на багатоцільових винищувачах Су-30СМ" , — йдеться у повідомленні.

Це не перше патрулювання кордону. Подібне відбувалося у листопаді-грудні 2021 року.

4 листопада білоруський диктатор Олександр Лукашенко та російський президент Володимир Путін затвердили військову доктрину Союзної держави, а також підписали декрет Союзної держави.

9 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін узгодили 28 союзних програм.

Того ж дня Лукашенко сказав Путіну, що білоруси та росіяни – «практично один народ».