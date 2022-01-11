Не провал, але він може настати: посол США про переговори з Росією

Вчора, 10 січня, пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо "гарантій безпеки". Посол Штатів у Москві Джон Салліван не вважає їх провалом, однак "він може настати", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Саллівана, поки що переговори не здаються провалом, втім він може настати. На його думку, вчорашні восьмигодинні переговори не були демонструванням позиції кожної з країн, оскільки США, в першу чергу, планують співпрацювати з Росією.