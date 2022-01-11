Велика світова криптобіржа призначила головного по Україні

Одна із найбільших у світі криптовалютних бірж Binance оголосила про призначення генерального менеджера в Україні, ним став Кирило Хом'яков, повідомляє UBR.

Він відповідатиме за зміцнення позицій на локальному ринку, реалізацію глобальної маркетингової стратегії та взаємодію з органами державної влади та громадськими організаціями в нашій країні.

Як повідомили у прес-службі компанії, він має "значний досвід роботи у фінансовій сфері та сфері банківських технологій України". Кирило Хом'яков займав провідні позиції в Intesa San Paolo, BNP Paribas, Піреус-Банку, а також "Меллон Україна".

Топ-менеджер також займався розвитком бізнесу в Україні та Європі великого провайдера фінансових послуг Fiserv Inc. З 2019 року він обіймав посаду голови Державного агентства інфраструктурних проектів України.

За даними компанії, середньодобовий оборот криптовалютної біржі Binance становить $2 млрд, на майданчику проводиться понад 1,4 млн транзакцій на секунду.