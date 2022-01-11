Зеленський закликав Захід бути готовим до превентивних санкцій проти Росії

Зеленський закликав Захід бути готовим до превентивних санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам влади РФ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Позиція західних країн в діалозі з РФ повинна залишатися жорсткою і рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного впровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля", - заявив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Великобританії Ліз Трас. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

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