Зеленський закликав Захід бути готовим до превентивних санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам влади РФ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Позиція західних країн в діалозі з РФ повинна залишатися жорсткою і рішучою. Необхідно бути готовим до невідкладного впровадження превентивного пакету санкцій проти РФ з метою протидії агресивним намірам Кремля" , - заявив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Великобританії Ліз Трас. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.