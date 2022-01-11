У Чехії скоротили тюремний термін бойовику «ДНР»

Апеляційний суд міста Праги переглянув вирок Лукашу Новачеку, якого за перебування в лавах бойовиків «ДНР» було засуджено до 20 років позбавлення волі. Суд ухвалив зменшити термін ув’язнення до шести років, повідомляє Новое время.

Суд визнав недоведеним, що житель Карловарського краю брав участь у бойових діях на боці бойовиків.

Новачек був визнаний винним у участі в діях організованого злочинного угруповання, але не в тероризмі, що карається в Чехії позбавленням волі на строк до 26 років.

Новачок влітку 2015 року приїхав на схід України, щоб «почати нове життя з дівчиною Наталкою», з якою познайомився в інтернеті. Після приїзду до Донецька знайомі Наташі нібито запропонували йому посаду в армії "ДНР", однак Новачек відмовився бути солдатом і почав працювати вільнонайманим для того, щоб заробляти гроші.

У січні 2016 року він приїхав до Москви, де у посольстві Чехії подав заяву на заміну паспорта та вилетів до Праги.