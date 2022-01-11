Укргазвидобування запустило продаж газу на біржі

Найбільше видобувне підприємство країни – державне "Укргазвидобування" – вперше в історії вийшло на Українську енергетичну біржу (УЕБ) із продажем газу, повідомляє UBR.

Компанія запропонувала 100 лотів за 50 тис. куб. м кожний.

"Укргазвидобування" сьогодні продавало 5 млн куб. м газу у підземних сховищах з умовою передачі у період до 19 січня. Вартість 1000 кубів – 41135 грн. Таким чином, ціна лота склала 2,056 млн. грн.

Умови оплати - передоплата 20% від суми договору, а 80% - за фактом постачання протягом 10 днів за банківською гарантією. Про результати торгів не повідомляється. Усього за 2021 рік підприємство видобуло 13,67 млрд. куб. м газу, що майже на 4% менше від показника 2020-го.