Нардеп від ОПЗЖ міг заробити $50 млн на продажі російської нафтової компанії

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, ймовірно, через офшорну компанію володів нафтовою фірмою, — про це повідомляє Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), повідомляє Новое время.

У серпні 2021-го білоруська державна нафтова компанія Белорусьнефть оголосила про покупку російської фірми Пурнефть, що експлуатувала 69 нафтових свердловин на південь від Полярного кола. Прибуток компанії в 2020 році склав щонайменше 10 млн доларів.

Білоруські ЗМІ писали, що невідомий власник Пурнафти міг заробити на угоді 50 млн доларів. За даними OCCRP, за компанією стояла маловідома фірма-прокладка з Віргінських островів Brimipana Trading.

Документи Pandora Papers дозволили розслідувачам з'ясувати, що, згідно з корпоративними документами, власником Brimipana був Олександр Кісєль — громадянин Угорщини українського походження.

Розслідувачі OCCRP припускають, що Кісєль міг бути довіреною особою Тараса Козака. За даними журналістів, у публічному доступі немає інформації про те, що Кісєль є успішним бізнесменом або власником нафтового родовища. При цьому він пов'язаний з компаніями, що належать Козаку та його дружині Наталі Лавренюк.

Згідно з документами Pandora Papers, Brimipana була одним із двох головних джерел фінансування кіпрської фірми Soferco Trading Ltd, що належить Лавренюк. Також із цих документів випливає, що Козак передав Кісєлю довіреність на свою офшорну фірму Hakail Ltd. Крім того, Кісєль товаришує в соцмережах з Влодзімежем Саламахою — уродженцем України, який мешкає в Польщі, що був довіреною особою Козака в кіпрських компаніях. За даними журналістів, Кісєль через кіпрську фірму Pilawer Ltd пов'язаний з Яном Марченком, колишнім помічником Козака в парламенті.

Кісєль і Козак не відповіли на прохання журналістів про коментарі.