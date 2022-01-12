Чим замінити хліб до супу: корисні та низькокалорійні хлібці у домашніх умовах

Ті, хто стежить за своїм харчуванням та формою, дуже рідко дозволяють собі з`їсти зайвий шматочок хліба. І загалом цей продукт вважається досить калорійним і не завжди безпечним та якісним, якщо купувати у магазині, повідомляє Обозреватель.

Ні для кого не секрет, що чудовою альтернативою хлібу є хлібці: смачні, легкі та поживні. Вони ідеально поєднуються, як з основними стравами, так і можуть стати корисним десертом до чаю. Приготувати такі хлібці зможе абсолютно кожна господиня.

Рецептом хлібців із льону поділилася фудблогерка ksenika_pp_. Опубліковано в Instagram.

Хлібці з льоном. Джерело: Скриншот рецепту ksenika_pp_ в Instagram

Інгредієнти:

насіння льону – 1 скл.

горіхи волоські – 1 скл.

насіння соняшникове – 1 скл.

кориця – 1 ч. л.

мед – 2 ст. л.

борошно вівсяне – 2 ст. л.

вода – 2 ст

Спосіб приготування:

1. Насіння льону залити водою і залишити на 2 години до набухання.

2. Додати подрібнені горіхи, насіння соняшника, мед, борошно та корицю. Перемішати.

3. Отриману масу вилити на деко і за допомогою лопатки умовно поділити на шматки.

Підготовка до випікання

4. Запікати при температурі 100 градусів 2 години.