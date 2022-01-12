Чим замінити хліб до супу: корисні та низькокалорійні хлібці у домашніх умовах
Ті, хто стежить за своїм харчуванням та формою, дуже рідко дозволяють собі з`їсти зайвий шматочок хліба. І загалом цей продукт вважається досить калорійним і не завжди безпечним та якісним, якщо купувати у магазині, повідомляє Обозреватель.
Ні для кого не секрет, що чудовою альтернативою хлібу є хлібці: смачні, легкі та поживні. Вони ідеально поєднуються, як з основними стравами, так і можуть стати корисним десертом до чаю. Приготувати такі хлібці зможе абсолютно кожна господиня.
Рецептом хлібців із льону поділилася фудблогерка ksenika_pp_. Опубліковано в Instagram.
Інгредієнти:
- насіння льону – 1 скл.
- горіхи волоські – 1 скл.
- насіння соняшникове – 1 скл.
- кориця – 1 ч. л.
- мед – 2 ст. л.
- борошно вівсяне – 2 ст. л.
- вода – 2 ст
Спосіб приготування:
1. Насіння льону залити водою і залишити на 2 години до набухання.
2. Додати подрібнені горіхи, насіння соняшника, мед, борошно та корицю. Перемішати.
3. Отриману масу вилити на деко і за допомогою лопатки умовно поділити на шматки.
4. Запікати при температурі 100 градусів 2 години.