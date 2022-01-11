Свіже повітря "вбиває" коронавірус за 20 хвилин, - науковці

Інфекційна здатність коронавірусної інфекції майже повністю втрачається після 20 хвилин на свіжому повітрі, повідомляє Ділова столиця.

Такого висновку дійшли британські вчені після першого у світі моделювання того, як вірус виживає в повітрі з посиланням на Guardian.

Найбільша втрата заразності коронавірусу відбувається протягом перших п'яти хвилин перебування вірусу в повітрі.

"Результати ще раз підкреслюють важливість передачі Covid на короткі відстані, причому фізична дистанція та носіння маски, ймовірно, є найефективнішим засобом запобігання інфекції. Вентиляція, хоча й доречна, швидше за все, матиме менший вплив" , — зазначили у виданні.

За словами професора Джонатана Ріда, люди тривалий час зосереджувалися саме на поганій вентиляції приміщень.

"Я вважаю, що найбільший ризик зараження — це коли ви перебуваєте поруч з кимось. Коли ви віддаляєтесь, аерозоль не тільки розбавляється, але й стає менш інфекційним вірусом, оскільки він втратив інфекційність" , — зазначив він.

Уточнюється, що дослідження ще не набуло рецензії. Однак, згідно з ним, вірусні частинки залишають легені відносно вологими і багатими на вуглекислий газ, і вони швидко втрачають воду і висихають.