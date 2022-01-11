Білл Гейтс спрогнозував спад коронавірусу у світі

Засновник компанії Microsoft мільярдер Білл Гейтс спрогнозував, що кількість заражень коронавірусом у світі піде на спад після того, як хвиля омікрон-штаму стихне, повідомляє Лента.Ру.

Гейтс заявив, що разом із хвилею омікрон-штаму COVID-19 системи охорони здоров'я різних країн зіштовхнуться із труднощами. Більшість тяжких випадків хвороби спостерігатимуться серед нещеплених громадян, вважає він. Однак Гейтс передбачив спад захворюваності на коронавірус після хвилі омікрону.

"Після того, як "омікрон" пройде країною, в решту пори року випадків захворювань має бути набагато менше, так що коронавірус лікуватимуть швидше як сезонний грип" , - написав він.