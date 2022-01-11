В Україні створять комісію з військово-патріотичного виховання

В Україні планують створити робочу групу, яка розвиватиме питання щодо військово-патріотичного виховання молоді. Нею займатимуться представники одразу кількох відомств, повідомляє Обозреватель.

Йдеться про Міністерство освіти, Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів, а також внутрішньополітичне відомство. Рішення про створення комісії було ухвалено у вівторок, 11 січня, під час наради керівників зазначених структур.

Водночас, коли саме буде створена така група, у повідомленні не уточнили.

"Сторони домовились про координацію зусиль та забезпечення взаємодії між органами держвлади щодо військово-патріотичного виховання молоді" , – йдеться у повідомлення.

Під час зустрічі з міністрами глава МВС Денис Монастирський нагадав, що українське законодавство передбачає, що у закладах освіти нашої держави мають бути створені курси для формування базових військових навичок. Вони повинні функціонувати і у школах, і у вищих навчальних закладах.

Нарада в МВС. Джерело: mvs.gov.ua

Зокрема про це йдеться в законі "Про основи національного спротиву". Він набув чинності з 1 січня 2022 року. Документ, серед іншого, передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад.

"Тому нам потрібно об'єднати й скоординувати зусилля для того, щоб механізм військово-патріотичного виховання дійсно працював" , – зазначив міністр.

За словами Сергія Шкарлета, очільника міністерства освіти, ініціативи військово-патріотичного характеру у освітніх закладах держави вже є, однак вони потребують систематизації.