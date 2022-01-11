США хочуть бачити в НАТО Швецію та Фінляндію

Сполучені Штати завжди заявляли, що будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я пропрацювала у п'яти американських адміністраціях. І ми завжди говорили, що якщо Фінляндія та Швеція захочуть поговорити про можливість їхнього вступу до НАТО, то ми завжди готові зробити це", - заявила у вівторок заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу.

Розмови про можливість приєднання цих двох країн до НАТО активізувалися останніми тижнями на фоні суперечок між РФ та Заходом щодо концентрації біля кордонів з Україною російських сил.