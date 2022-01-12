У "Оскара" вперше за три роки з'явиться ведучий

Вперше з 2018 року церемонія вручення премії "Оскар" пройде у своєму давньому будинку у Dolby Theater, повідомляє Корреспондент.

У церемонії вручення премії Оскар, що відбудеться у березні, вперше за три роки з'явиться ведучий.

"Цього року на церемонії буде ведучий", - заявив президент ABC Entertainment Крейг Ервіч на заході Асоціації телевізійних критиків.

Водночас він не повідомив жодних кандидатур та подробиць.

Востаннє премію Оскар із ведучим вручали у 2018 році: тоді, як і роком раніше, церемонію провів комік, актор та сценарист Джиммі Кіммел.

Відомо, що 94-а церемонія вручення премії «Оскар» пройде 27 березня.