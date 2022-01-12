Як зібратися на гірськолижний курорт: 5 речей, які мають бути у валізі
Гірськолижний відпочинок привабливий з усіх сторін. Це безумовно корисно для здоров’я та нервової системи, при тому ж це гарний спосіб провести відпустку, повідомляє Обозреватель.
5 речей, які мають бути у валізі кожного туриста, який збирається покататися на лижах чи сноуборді під час вихідних.
1. Спеціалізований одяг та взуття
Просто теплий пуховик і модні черевики не підійдуть. Усе має максимально захищати вас від вітру, холоду та опадів, при цьому не обтяжувати зайвою вагою та об’ємами. Найкраще придбати у перевірених магазинах такі речі:
- термобілизну (не менше двох комплектів);
- вологопоглинаючі футболки;
- лижні штани та куртку або комбінезон;
- шапку та шарф або балаклаву;
- перчатки;
- лижне взуття.
Зазвичай такий набір купується раз на кілька років.
2. Окуляри з високим рівнем захисту від сонця
В горах пошкодити очі через сліпуче сонце дуже просто. Окрім цього, без окулярів ви не зможете нормально бачити дорогу під час швидкої їзди й можете отримати серйозні травми. Тож їх беремо обов’язково. Великий вибір таких аксесуарів представлений у спортивних магазинах.
3. Аптечка
У будь-яку подорож слід брати медикаменти для надання першої домедичної допомоги. Серед них мають бути антисептики, вата та бинт, знеболюючі та антигістамінні препарати, сорбенти, а також усі необхідні вам ліки. Уважно вивчіть на офіційних сайтах, які пігулки дозволено перевозити через кордон.
4. Засоби від засмаги та проти опіків
У горах засмага лягає не гірше, ніж на морі. Тож можна з легкістю отримати серйозні опіки й всю відпустку провести в номері. Тож обов’язково покладіть до валізи крем з високим рівнем SPF.
5. Корисні дрібниці
Деякі речі, на перший погляд, не впливають на ваш відпочинок. Але вони точно підвищать ваше особисте почуття комфорту. Тож подумайте над тим, щоб захопити з собою:
- невеликий термос;
- сушилку для взуття;
- вологовідштовхуючий чохол на телефон;
- портативну батарею;
- рюкзак.