Як зібратися на гірськолижний курорт: 5 речей, які мають бути у валізі

Гірськолижний відпочинок привабливий з усіх сторін. Це безумовно корисно для здоров’я та нервової системи, при тому ж це гарний спосіб провести відпустку, повідомляє Обозреватель.

5 речей, які мають бути у валізі кожного туриста, який збирається покататися на лижах чи сноуборді під час вихідних.

1. Спеціалізований одяг та взуття

Просто теплий пуховик і модні черевики не підійдуть. Усе має максимально захищати вас від вітру, холоду та опадів, при цьому не обтяжувати зайвою вагою та об’ємами. Найкраще придбати у перевірених магазинах такі речі:

термобілизну (не менше двох комплектів);

вологопоглинаючі футболки;

лижні штани та куртку або комбінезон;

шапку та шарф або балаклаву;

перчатки;

лижне взуття.

Зазвичай такий набір купується раз на кілька років.

Спорядження частково можна взяти в оренду. Джерело: pixabay.com

2. Окуляри з високим рівнем захисту від сонця

В горах пошкодити очі через сліпуче сонце дуже просто. Окрім цього, без окулярів ви не зможете нормально бачити дорогу під час швидкої їзди й можете отримати серйозні травми. Тож їх беремо обов’язково. Великий вибір таких аксесуарів представлений у спортивних магазинах.

Окуляри мають гарно захищати від сонця. Джерело: pixabay.com

3. Аптечка

У будь-яку подорож слід брати медикаменти для надання першої домедичної допомоги. Серед них мають бути антисептики, вата та бинт, знеболюючі та антигістамінні препарати, сорбенти, а також усі необхідні вам ліки. Уважно вивчіть на офіційних сайтах, які пігулки дозволено перевозити через кордон.

Аптечку слід збирати ретельно. Джерело: pixabay.com

4. Засоби від засмаги та проти опіків

У горах засмага лягає не гірше, ніж на морі. Тож можна з легкістю отримати серйозні опіки й всю відпустку провести в номері. Тож обов’язково покладіть до валізи крем з високим рівнем SPF.

Сонцезахисний крем необхідний в горах. Джерело: pixabay.com

5. Корисні дрібниці

Деякі речі, на перший погляд, не впливають на ваш відпочинок. Але вони точно підвищать ваше особисте почуття комфорту. Тож подумайте над тим, щоб захопити з собою: