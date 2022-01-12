Курс валют НБУ на 12 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 12 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 11 січня підвищився на 1 коп. до 27.51 за 1 долар.

Курс євро зріс на 6 коп. до 31.17 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 37.35 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 29.69 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.86 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 11 січня 2022 року.