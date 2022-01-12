Курс валют НБУ на 12 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 12 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 11 січня підвищився на 1 коп. до 27.51 за 1 долар.
Курс євро зріс на 6 коп. до 31.17 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 1 коп. до 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 4 коп. до 37.35 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 29.69 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.86 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 11 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.509 300
|EUR
|Євро
|31.172 200
|RUB
|Рубль
|0.367 110
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.350 800
|CHF
|Швейцарський франк
|29.688 400
|PLN
|Польський злотий
|6.863 300