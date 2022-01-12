Що очікується на валютному ринку у середу

Одразу кілька факторів зіграли проти гривні у вівторок.

Вихід на міжбанківський валютний ринок з великими покупками імпортерів енергоносіїв, до яких приєдналися спочатку банки (вони купували безготівкову валюту на позицію з наступним переведенням у готівковий долар для поповнення кас відділень), а потім і спекулянти, що відчувають можливість заробити, призвів до різкого зростання попиту, задовольнити який продавці були не в змозі. Національному банку довелося вийти з інтервенцією та продати від 40 до 50 млн доларів за курсом 27,61 гривень, але загальмувати падіння гривні не вдалося. Рівень 27,50 гривень, який кілька днів поспіль утримував зростання долара, упав. Сьогодні є всі передумови для продовження зростання котирувань на міжбанку, і тільки від НБУ залежить, до якого рівня вони дійдуть.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 27,65/27,72 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва вчора подорожчав на 16 копійок. Вранці його продавали по 27,56-27,57 гривень, а до 17 години цінник підняли до 27,72-27,75 гривень. У результаті, розрив між готівковим та безготівковим доларом став більшим за 10 копійок. Сьогодні вранці продаж стартуватиме з 27,75 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX у вівторок виріс до позначки 1,1374 долара на тлі чергового послаблення американського долара проти інших провідних світових валют. Зранку середи він торгується у вузькому діапазоні 1,1363-1,1377 долара. Готівковий євро за день подорожчав на 20 копійок, синхронно із зростанням ціни готівкового долара. Вранці оптові обмінні пункти продавали його по 31,10-31,15 гривень, а надвечір цінник досяг 31,30-31,35 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 31,35-31,40 гривень за один євро. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Є підстави очікувати на продовження зростання ціни готівкового євро.

Російський рубль учора продовжив зміцнення до американського долара і до вечора сягнув 74,40 рублів за долар на тлі стабілізації ситуації в сусідньому Казахстані. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 74,31-74,36 рубля за долар. У столиці готівковий рубль учора продавали у досить широкому (для нього) діапазоні. Деякі обмінні пункти через падіння гривні підняли ціну на готівковий рубль до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів; решта ж залишили ціну незмінною на рівні 3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні вранці очікується старт продажів у широкому діапазоні від 3,65 до 3,69 гривні за 10 рублів; надвечір, швидше за все, дешевше за 3,67 гривень купити готівковий рубль буде проблематично.