Археологи виявили прадавні гробниці в Аравії

Що нам відомо про Саудівську Аравію? Це велетенське вкрите пустелею королівство з велетенськими покладами нафти. А ще ця територія має багату історію, яку вивчають досі, повідомляє 24 Канал.

Австралійські археологи проводили дослідження на північному заході Королівства Саудівська Аравія. Їхня робота принесла неймовірний результат у вигляді тисячолітніх поховань. Кількість гробниць складає понад 10 тисяч і вони сконцентровані й своєрідні "поховальні алеї".

Виявлений "поховальна алея" в Саудівській Аравії / Фото Royal Commission for AlUla

Детальніше про дослідження аравійських "поховальних алей"

Науковці використали супутникові фотографії, розвідку з повітря та дані досліджень попередніх років, щоб дослідити близько 160 тисяч квадратних кілометрів. Це принесло неймовірний результат – виявлення 17 800 стародавніх гробниць поблизу міст Хайбар та Аль-Ула. Найцікавіше те, що 11 тисяч таких гробниць були об'єднані у своєрідну систему. Дослідники назвали це "поховальними алеями". Їхній вік оцінюють у 4 500 років.

Фотографія частини "поховальної алеї" / Фото Royal Commission for AlUla

Обабіч коридорів розташовані сотні прадавніх гробниць. Своєрідні алеї ведуть до оазисів, а поховання сконцентровані навколо "головних шляхів". Побудова таких масштабних структур на території прадавньої Аравії свідчить, на думку науковців, про високу соціалізацію людей часів бронзової доби.

Мапа розташування "поховальних алей" / Фото The Holocene

Шляхи та алеї розтягнулися на сотні кілометрів. Цікаво, що деякі поховання з досліджуваних регіонів були ще старовиннішими – їхній вік становить приблизно 5 200 років. Тепер науковців чекає продовження досліджень та збільшення інтенсивності робіт. Це й не дивно, адже тепер потрібно досліджувати самі поховання та шукати нові ймовірні "поховальні алеї". До речі, люди на цих землях з'явилися за десятки тисяч років до того, як побудували ці коридори.