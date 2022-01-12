Археологи виявили прадавні гробниці в Аравії
Що нам відомо про Саудівську Аравію? Це велетенське вкрите пустелею королівство з велетенськими покладами нафти. А ще ця територія має багату історію, яку вивчають досі, повідомляє 24 Канал.
Австралійські археологи проводили дослідження на північному заході Королівства Саудівська Аравія. Їхня робота принесла неймовірний результат у вигляді тисячолітніх поховань. Кількість гробниць складає понад 10 тисяч і вони сконцентровані й своєрідні "поховальні алеї".
Детальніше про дослідження аравійських "поховальних алей"
Науковці використали супутникові фотографії, розвідку з повітря та дані досліджень попередніх років, щоб дослідити близько 160 тисяч квадратних кілометрів. Це принесло неймовірний результат – виявлення 17 800 стародавніх гробниць поблизу міст Хайбар та Аль-Ула. Найцікавіше те, що 11 тисяч таких гробниць були об'єднані у своєрідну систему. Дослідники назвали це "поховальними алеями". Їхній вік оцінюють у 4 500 років.
Обабіч коридорів розташовані сотні прадавніх гробниць. Своєрідні алеї ведуть до оазисів, а поховання сконцентровані навколо "головних шляхів". Побудова таких масштабних структур на території прадавньої Аравії свідчить, на думку науковців, про високу соціалізацію людей часів бронзової доби.
Шляхи та алеї розтягнулися на сотні кілометрів. Цікаво, що деякі поховання з досліджуваних регіонів були ще старовиннішими – їхній вік становить приблизно 5 200 років. Тепер науковців чекає продовження досліджень та збільшення інтенсивності робіт. Це й не дивно, адже тепер потрібно досліджувати самі поховання та шукати нові ймовірні "поховальні алеї". До речі, люди на цих землях з'явилися за десятки тисяч років до того, як побудували ці коридори.