Джошуа зізнався про серйозні проблеми після поразки від Усика

Після поразки Ентоні Джошуа від Олександра Усика минуло вже майже чотири місяці. Промоутери боксерів говорять про намічений на квітень реванш практично як про факт, що відбувся, але британського боксера продовжують докоряти осінні спогади, повідомляє 24 Канал.

Джошуа визнав, що психологічно важко прийняв поразку від Усика і втрати трьох титулів суперважкої ваги.

"У мене були дуже великі очікування від себе. І я поступився, хоч був готовий на 100%. Поразка від Усика мене психологічно вбила. Тепер я маю намір повністю змінити тренування, налаштування та підготовку до реваншу", – сказав він.

"Це найважливіший етап моєї кар'єри, мені необхідно повернути свої титули", – заявив Джошуа.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш