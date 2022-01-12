Чому уві сні людина може смикатися і здригатися всім тілом

Кожна людина хоча б зрідка, але стикалася з таким явищем, як здригання всім тілом під час сну. Про це розповіла лікар-невролог Аліна Бедіна, повідомляє Rsute.ru.

Здригання уві сні називаються міоклонією. Найчастіше можуть смикатися м'язи ніг, рідше – рук, а ще рідше – обличчя. Пов'язане це з роботою нервової системи. Вона може не встигнути розслабити свою моторику одночасно із процесом засипання. А ще здригання тіла можна пояснити, наприклад, різким дзвінком будильника або падінням з ліжка.

Якщо м'язові посмикування відбуваються часто і навіть у період неспання, тоді причина міоклонії може бути в іншому.

Через гіповітаміноз

До м'язових спазмів може призвести нестача в організмі таких елементів, як кальцій і вітамін D. Якщо ж у дефіциті вітамін В12, тоді не тільки посмикування м'язів можливі, а ще й оніміння кінцівок.

Щоб розібратися, яких вітамінів не вистачає в організмі, необхідно здати кров на аналіз, а не займатися самолікуванням, купуючи в аптеці перші полівітаміни, що попалися.

Стрес та перенапруга

Нервова система буде нелегко розслабитися перед сном, якщо день був наповнений стресами і переживаннями. З іншого боку, кава та чай можуть також гальмувати процес розслаблення. Тому каву краще вживати до обіду.

Корисно також ознайомитись із розслаблюючими техніками. Допоможе і тепла ванна з додаванням ефірної олії, чай на м'ятному листі, а також заспокійливі препарати, виписані лікарем.

Вечірні тренування

Проводити тренування безпосередньо перед сном – погане рішення. Спокійно поспати в такому разі навряд чи вдасться, тому що м'язи, які не встигли розслабитися, напевно турбуватиме біль, спричинений спазмами. Заняття спортом – це похвально та здорово, але лише у першій половині дня. Увечері допустимі лише легкі вправи з йоги, наприклад, пов'язані з розтяжкою.

Стурбовані ноги

Такий синдром є ознакою неврологічного захворювання, пов'язаного з почуттям дискомфорту у нижніх кінцівках. Він супроводжується постійним бажанням рухати ногами, причому кінцівки можуть німіти. Цей симптом ділиться на два види: первинний та вторинний. Первинний може бути не пов'язаний із будь-яким захворюванням, а просто передаватися у спадок. Вторинний симптом неспокійних ніг пов'язаний із гіповітамінозом, цукровим діабетом, алкоголізмом, захворюваннями щитовидки, нирок, артерій, вен на ногах, спинного мозку та іншими.

Чи вимагає міоклонія лікування

У деяких випадках міоклонію розглядають як варіант норми. Вона виникає через будь-які сильні емоції, пережиті протягом дня, або через надмірну активність, з якою він був прожитий. В цьому випадку приводу для паніки немає, і сон стане нормальним, щойно будуть усунуті причини його розладу.

Якщо ж судоми трапляються часто, завдають людині чималих страждань, і нічим їх пояснити не можна, тоді найкращим рішенням буде, безумовно, відвідування фахівця – лікаря-невролога.