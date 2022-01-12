Коли можна перетинати подвійну осьову смугу

Усі водії знають, що перетинати подвійну осьову лінію розмітки заборонено. Однак з цього правила є виключення, які чітко прописані у Правилах дорожнього руху, повідомляє 24 Канал.

Подвійна осьова розмітка у ПДР має код 1.3. Вона поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома (2 + 1) смугами.

Перетин подвійної осьової є порушенням, за яке стаття 122 ч.1 КУпАП передбачає штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів громадян (340 грн).

Водночас на практиці трапляються ситуації, коли водії перетинають подвійну суцільну лінію розмітки навіть на очах у поліції та не отримують за це штраф. Наприклад, при об’їзді місця оформлення масштабного ДТП, якщо інших шляхів об’їзду немає.

А ще у Правилах дорожнього руху є пункт 3.1, який дозволяє водіям оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог окремих пунктів Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожнього руху стверджує, що водій має право відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. Найчастіше цей пункт трактують як такий, що дозволяє відступати від Правил, аби уникнути ДТП.

Окрім цього, аби виконувати вимоги дорожньої розмітки, водій повинен її бачити. Якщо розмітка стерлась від часу або засипана снігом, піском чи чимось іншим, не можна вимагати від водія виконання вимог дорожньої розмітки.