Дуже незвичайне заполяр'я: Лофотени та Шпіцберген

Лофотени, випуск більше про Шпіцберген, абсолютно унікальне місце в Арктиці, в якому живуть люди. Шпіц – це одна з найцікавіших локацій за останній рік, повідомляє Антон Птушкин.

Це заполяр'я, але дуже незвичайне і навіть у чомусь унікальне. Попре те, що Лофотени знаходиться за полярним колом, завдяки впливу Гольфстріму на південних островах архіпелагу температура навіть найхолоднішого місяця вище за нульову позначку. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтесь!