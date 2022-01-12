Корисно чи шкідливо пити шоколадне молоко

Багатьом запам'ятався цей напій ще з дитинства, шоколадним молоком часто заливали пластівці і вважали цю їжу корисним сніданком. Або просто пили таке молоко, заїдаючи печивом, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Та що там говорити, багато хто з дорослих досі люблять випити стаканчик шоколадного молока, запевняючи себе, що це навіть корисно! Але чи є в ньому насправді в ньому хоч якась користь для здоров'я? Дієтолог розповіла про поживні речовини шоколадного молока. Чи сприяє воно здоров'ю кісток або, може, є мало не отрутою для організму?

Поживна цінність

Шоколадне молоко містить в своєму складі калорії, жири і вуглеводи, білок і доданий цукор. Також одна порція, в середньому, може похвалитися 20 % денної норми кальцію, 30 % рибофлавіну вітаміну B, 10 % калію і 15 % вітамінів A і D.

Але! Хоча шоколадне молоко і забезпечує деякі ключові поживні речовини, воно також забезпечує третину рекомендованого максимального добового споживання доданого цукру для жінок (за рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації).

Як впливає молоко на здоров'я (фото: pexels.com)

Шоколадне молоко і наслідки для здоров'я

Коли справа доходить до досліджень впливу шоколадного молока на здоров'я дорослої людини, тут досліджень не вистачає. Тоді вчені дивляться, як впливає на здоров'я людини основний його інгредієнт – молоко.

Дослідження, проведене в 2018 році в Британському медичному журналі (BMJ), не виявило доказів захисного ефекту між постійним споживанням кальцію, отриманого з молочних продуктів, і ризиком переломів.

отриманого з молочних продуктів, Більш раннє дослідження з того ж журналу показало, що більш високе споживання молока серед дорослих не пов'язане з більш низьким ризиком переломів, зате може бути пов'язано з більш високим рівнем смертності.

Навпаки, аналіз восьми попередніх досліджень, опублікованих в журналі Advances in Nutrition в 2019 році, прийшов до висновку , що споживання молочних продуктів не було пов'язане з ризиком смертності (правда, дослідження спонсорувалося Міжпрофесійною молочною організацією Іспанії).

(правда, дослідження спонсорувалося Міжпрофесійною молочною організацією Іспанії). А аналіз 2021 року в журналі "харчування та обмін речовин", в якому було розглянуто 41 дослідження, показав, що, хоча споживання молока було пов'язане як з користю для здоров'я, так і з ризиком, дані були більш позитивними, ніж негативними.

Але ось що важливо мати на увазі: результати цих досліджень значною мірою відображають наслідки регулярного (і часто надмірного) споживання молока.

Багато ж людей п'ють шоколадне молоко рідко. Іншими словами, вживання склянки шоколадного молока раз на тиждень не матиме такого ж впливу на здоров'я кісток і ризик смертності, як вживання від одного до трьох склянок молока в день.

Якщо пити рідко, то особливого впливу молоко не зробить (фото: pexels.com)

Шоколадне молоко і відновлення після тренувань

Багато людей думають про шоколадне молоко як про солодкі ласощі, але його також давно рекламують як відновлюючий напій після тренувань в спортзалі.

Чи так це? Сертифікований спортивний дієтолог в якості відповіді навела дослідження з міжнародного журналу спортивного харчування і метаболізму при фізичних навантаженнях.

У цьому дослідженні протягом трьох окремих днів дослідники попросили дев'ять велосипедистів-чоловіків, які тренуються на витривалість, виконати інтервальні тренування, зробити чотиригодинний відпочинок, а потім відновити їзду на велосипеді до знемоги.

Після першого тренування і через дві години велосипедисти випили один з трьох напоїв: шоколадне молоко; низьковуглеводну заміну рідини електролітами; або напій з високим вмістом вуглеводів з такою ж кількістю вуглеводів, як у шоколадному молоці.

Спортсменам, які пили шоколадне молоко, потрібно було більше часу, щоб досягти виснаження, що призвело дослідників до висновку, що напій є ефективним засобом відновлення між двома виснажливими тренуваннями.

По суті, перевага шоколадного молока полягає в тому, що його склад природним чином відповідає вмісту рідини, макро- і мікроелементів, необхідних для відновлення після фізичних навантажень.

Коров'яче молоко також є хорошим джерелом лейцину, амінокислоти, необхідної для запуску синтезу м'язового білка.

Тим не менш, це не єдиний вибір, а також взагалі не варіант для деяких людей, включаючи людей з алергією або чутливістю до молока, людей з непереносимістю лактози і веганів.

Якщо шоколадне молоко на основі молочних продуктів з якоїсь причини вам не підходить або ви просто вирішили не пити його, існує безліч інших альтернатив. Одним з них є шоколадне рослинне молоко, яке теж має високу поживну цінність.

Висновок: корисно чи шкідливо пити шоколадне молоко

Якщо ви час від часу вживаєте шоколадне молоко в якості ласощів, воно може забезпечити організм великою кількістю поживних речовин, ніж інші солодощі.

А після важкого тренування шоколадне молоко може забезпечити організм рідиною і поживними речовинами, необхідними для відновлення.

Однак це не варіант для всіх, включаючи людей з непереносимістю лактози або алергією на молоко. Це також не єдине джерело поживних речовин для відновлення.

І ще ось що: будь-яка їжа, яку ви вживаєте рідко, з меншою ймовірністю вплине на ваш харчовий статус і здоров'я в порівнянні з вашим звичайним режимом харчування.

Якщо шоколадне молоко є вашим фаворитом, без якого ви не можете жити, краще перегляньте своє ставлення до напою і насолоджуйтесь ним час від часу. І якщо ви не можете або не хочете споживати молочні продукти, шукайте альтернативи на рослинній основі, які пропонують аналогічний кремовий склад і задовольняють тягу до солодкого і шоколаду.