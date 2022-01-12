Модні весільні образи 2022: як правильно вибрати

Деякі типи весільних суконь можуть стати дня нареченої джерелом додаткового хвилювання та проблем. Експерти впевнені, що незручні фасони і прикраси мають стати минулим, а на їх заміну мають прийти практичні елегантні деталі, повідомляє Обозреватель.

Фахівці при цьому зазначають: головне почуватися впевнено, а не йти на поводу у трендів.

Пишні бальні сукні сковують рухи

Креативна директорка, власниця Odette and Odile Сара Джонсон розповіла, що одним із її найменш улюблених весільних образів є сукня з пишним "бальним" низом. Джонсон порадила змінити подібну сукню на більш вільну (наприклад, А-силуету), або переодягнутися для вечірки в зручніший одяг.

Пишна сукня сковує. Джерело: Фото автора Studio Negarin: Pexels

Сукні-русалки незручні

У вбраннях із подібним силуетом зазвичай важко ходити. Їхня популярність перебільшена, вважає Нік Хіл, креативна директорка і засновниця своєї однойменної лінії модного одягу.

Сукня силуету ''русалка''. Джерело: Фото автора Boris Ivas: Pexels

Діадеми сповзатимуть

На думку Джонсон, наречені мають відмовитися від блискучих корон у день весілля. Вона зазначила, що в більшості випадків тіару фіксують неправильно і вона виявляється кривою. Для жінок, які хочуть додати в образ блиску, краще звернути увагу на шпильки, прикрашені дорогоцінним камінням.

Весільна діадема. Джерело: Фото автора Jonathan Borba: Pexels

Кросівки не пасують до весільної сукні

Дизайнери заявили, що терпіти не можуть кросівки як весільне взуття. Класичні балетки можуть бути найкращим вибором, якщо ви не любите підбори.

Весільна сукня і кросівки. Джерело: Фото автора mentatdgt: Pexels

Вкорочені весільні сукні надто прості

Тенденція до укорочених чи роздільних сукень з'явилася давно, але вважається підходящою лише неформального стилю торжества. Вона додала, що заміна короткої сукні на шикарний білий комбінезон може зробити весільний образ менш ризикованим, але все ж таки нетрадиційним.

Коротка біла сукня підійде лише для маленького затишного весілля. Джерело: Фото автора Orione Conceição: Pexels

Пишні рукави потрібно поправляти

Об'ємні рукави часто можуть зачепитися за речі. Вони також можуть виглядати дивно під час зйомки на вулиці через вітер чи яскраве світло.

Занадто пишні рукави потрібно постійно поправляти. Джерело: Фото автора Vika Kirillova: Pexels

З іншого боку, сукні з вирізами на спині виглядають красиво з будь-якого ракурсу

Весільні сукні з глибоким вирізом на спині виглядатимуть дуже красиво й не вульгарно.

Сукні з відритою спиною. Джерело: Фото автора Olya Kobruseva: Pexels

Сукні з довгими рукавами – хороший вибір

Весільні сукні з довгими рукавами, що вийшли з моди на кілька десятиліть, останніми роками повернулися і стали трендом.

Подібні вбрання ідеально підходять для зимових весіль, але їх можна адаптувати для теплішого клімату, використовуючи прозорі тканини або легке мереживо.

Весільне плаття з довгими рукавами. Джерело: Фото автора Jonathan Borba: Pexels

Накидки – цікава альтернатива фаті

Накидки можуть додати драматизму та елегантності до вашого образу. Також вони не приховують зачіску.

Весільні накидки замість фати

Змішування тканин допоможе зробити плаття ненудним

Джонсон додала, що їй подобається візуальний ефект, який виникає під час змішування тканин у весільному вбранні.