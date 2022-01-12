Біля Хортиці знайшли корабель 19 століття

У Запоріжжі археологи, співробітники Національного заповідника «Хортиця» виявили на дні Дніпра корабель ХІХ століття. Про знахідку розповів у своєму блозі співробітник Національного заповідника В'ячеслав Зайцев, повідомляє Новий час.

Плоскодонне судно було виявлено під час відкриття водолазного сезону на дні Дніпра. Але, як кажуть Дмитро Кобалія та В'ячеслав Зайцев, які робили занурення, точно датувати знахідку поки що неможливо.

«Разом із Дмитром Кобалом оглянули дерев'яний корабель (орієнтовно кінець XIX століття, хоча датувати складно). Плоскодонне вантажне судно завдовжки близько 15 метрів в акваторії Дніпра, неподалік острова Хортиця», — написав Зайцев.

Працівники заповідника досліджують знахідку після зміни погодних умов, оскільки зараз у річці погана видимість.

«Вода плюс три градуси, видимість через танення снігу погана. Чекаємо на морози», — додав В'ячеслав Зайцев.

Під час дослідження річкового дна він знайшов старовинний дубовий, окований залізом артилерійський лафет, колеса якого, на жаль, не збереглися.

«У світі таких знахідок одиниці. Швидше за все, цей лафет пов'язаний із періодом війни з Туреччиною у 1730-х роках. Знайшли ми його під час археологічних досліджень. На поверхню дна із ґрунту виступала лише невелика частина лафету. І спочатку ми думали, що це фрагмент борту корабля або якась його деталь, але конструктивними елементами стало зрозуміло, що це лафет артилерійської зброї», — розповів учений.

За словами вчених, у 18 столітті на Дніпрі біля Хортиці велися різноманітні бойові дії. Також Дніпро до заснування Олександрівської фортеці був потужною транспортною артерією, якою перевозили вантажі та озброєння.