Байден назвав штурм Капітолію спробою держперевороту
Президент США Джо Байден заявив, що вважає заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту. Про це американський лідер заявив під час виступу в Атланті, повідомляє Ділова столиця.
"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп — ред), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп — ред) втратив у ході голосування на виборах", — заявив Байден.
За його словами, тоді була спроба
"нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".
"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи обвинувачення у фальсифікації і намагаючись вкрасти у народу вибори 2020 року", — сказав американський президент.