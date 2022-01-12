Байден назвав штурм Капітолію спробою держперевороту

Президент США Джо Байден заявив, що вважає заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту﻿. Про це американський лідер заявив під час виступу в Атланті, повідомляє Ділова столиця.

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп — ред), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп — ред) втратив у ході голосування на виборах" , — заявив Байден.

За його словами, тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".