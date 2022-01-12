Світовий банк погіршив прогнози зростання світової економіки

Світовий банк знизив показник зростання світового ВВП у 2022 році на 2 п.п. - З 4,3% до 4,1%. Причинами можуть стати продовження поширення Covid-19, скорочення бюджетних стимулів і проблеми з поставками, що зберігаються, випливає з січневого огляду СБ "Перспективи світової економіки", повідомляє UBR.

"Наступного року прогнозується повернення обсягів виробництва та інвестицій у країнах з розвиненою економікою до рівня, що існував до пандемії, проте в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, вони залишаться помітно нижче" , - відзначають експерти банку.

Значне уповільнення зростання прогнозується у більшості найбільших економік світу – США, Китаї, єврозоні. Тим часом ВВП Індії, згідно з новим прогнозом, зросте на 8,7% після очікуваного підйому на 8,3% у 2021 році.

Основною причиною зниження прогнозу зростання світової економіки залишається коронавірус. Також це інфляція, несподівані фінансові стреси та можливі кліматичні катастрофи. Ще гірша ситуація – в країнах, що розвиваються, де спостерігаються підвищений інфляційний тиск і нестача грошей у бюджетах.

Водночас, оцінка глобального зростання ВВП у 2021 році становить 5,5%. Це найвищі пострецесійні темпи підвищення за 80 років.

Нагадаємо, 2020 року ВВП України знизився на 4% після чотирьох років зростання. За підсумками 2021 року, уряд України очікує відновлення економіки на 4,1%, тоді як Нацбанк України прогнозує падіння до 3,1%.