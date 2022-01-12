Топ-5 галузей з найвищими зарплатами у 2021 році

На скільки зросла зарплата в Україні за рік та в яких галузях платять найбільше, повідомляє Finance.ua.

Експерти grc.ua взяли до уваги восьмимісячний період: квітень 2021 — листопад 2021 і звіт із зарплат, зазначених у вакансіях 28 різних професійних галузей.

Де платять найвищі зарплати:

лідери всіх рейтингів по затребуваності та розміру зарплат — галузь інформаційних систем та телеком. З квітня до листопаду 2021 оплата праці у галузі в середньому збільшилась на 11 331 грн. Якщо у квітні середня заробітна плата цієї профсфери складала 51 469 грн, то вже у листопаді ця цифра зросла до позначки 62 800 грн.

другими за розміром щомісячної компенсації є представники топменеджменту. З квітня 2021 зарплати керівників в середньому збільшилися на символічні 5 354 грн — від 39 146 грн до 44 500 грн;

останнім часом до п’ятірки найвищих середніх зарплат в Україні входять представники консалтингу. Проте середня зарплата тут у різні місяці то піднімалась, то знову падала. Найнижчий показник був у травні – 20 088 грн, а найвищий у квітні – 31 654 грн;

у галузі страхування динаміка розвитку зарплати була незначна. За вісім місяців зарплата у страхувальників зросла на 2 008 грн — у квітні цифра сягала 23 592 грн, а в листопаді – 25 600 грн;

останньою у п’ятірці найвищих зарплат є галузь будівництва та нерухомості. За період квітень-листопад 2021 середня заробітна плата у цій сфері зросла на 6 073 грн до 28 500 грн.

Що відбувалося із зарплатами в інших галузях:

юриспруденція — зростання на 5 744 грн: з 22 256 грн на початку обраного періоду до 28 000 грн наприкінці;

в галузях «Видобуток сировини», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука і освіта» та «Спорт, фітнес» відбулась негативна динаміка. Зарплата зменшилась на 2 094 грн, 3 652 грн, 1 733 грн та 2 512 грн відповідно;

категорія «Закупки»: зростання з 19 831 грн до 22 600 грн, тобто цифра виросла на 2 769 грн;

у державній службі, виробництві, сільському господарстві динаміка була суттєво позитивна. Наприклад, оплата праці держслужбовців виросла на 12 000 грн — від 16 000 грн до 28 000 грн, причому у вересні цифра досягла свого піку і становила 43 000 грн;

зменшилась середня зарплата у банках, інвестиціях та бухгалтерії – показники впали на 1 772 грн та 1 516 грн відповідно;

Загалом динаміка змін середньої заробітної плати по Україні з усіх вакансій становить: