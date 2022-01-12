Перестрілки на кордоні з Азербайджаном: у Вірменії заявили про постраждалих

На кордоні Азербайджану та Вірменії знову "гаряче" – сторони влаштували стрілянину в районі населеного пункту Верін Шоржа Гегаркунікської області та звинувачують один одного у провокації. Азербайджанська армія нібито навіть застосувала артилерію та безпілотники. Є втрати з обох боків, повідомляє Сьогодні.

Позиція Азербайджану

У Міноборони Азербайджану стверджують, що першими нібито розпочали вірмени: у Кяльбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону 11 січня загинув військовослужбовець армії Азербайджану

"В результаті відповідних заходів, вжитих підрозділами Азербайджанської армії, противника було придушено. Вся відповідальність за напруженість, що виникла, лежить на військово-політичному керівництві Вірменії" , – заявили в оборонному відомстві.

Вірменія звинувачує Азербайджан

Міноборони Вірменії відзначили, що Збройні сили Азербайджану відновили обстріл вірменських позицій, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону, із застосуванням артилерії та безпілотників.

"Вірменська сторона здійснила адекватні дії. Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. На цей момент відомо про трьох поранених" , – йдеться у повідомленні.

Наразі протиборчі сторони заспокоїлися і поки що там все затихло.

Війна за Нагірний Карабах 2020-го